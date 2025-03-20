Tunceli’de, meteorolojinin uyarısı sonrası kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları olduğu öğrenilirken ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi.

Tunceli’de, meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandığı öğrenildi. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler ile bazı ilçe belediyeleri karla mücadele çalışması başlatırken yağışın bugün de yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.