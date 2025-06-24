Tunceli’de İl Özel İdaresi tarafından grup köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Tunceli’de valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Mazgirt ilçesine bağlı Göktepe, Danaburan, Yazeli, Ağaçardı, Alanyazı ve Bulgurcular köylerinden geçen grup köy yolun sıcak asfalt çalışması başladı. Çalışmanın yapıldığı güzergah, Tunceli-Elazığ Karayolu ile Mazgirt-Darıkent Karayolu arasında bağlantı sağlayarak, bölge ulaşımına büyük kolaylık getirecek. Çalışmalarla 650 vatandaşın doğrudan 2 bin 500 vatandaşın ise dolaylı olarak daha konforlu ve güvenli yollara kavuşmuş olacağı bildirildi.

Proje kapsamında 10.6 kilometre sıcak asfalt, 5 kilometre ikinci kat asfalt, 4 menfez, 5 bin 512 metreküp taş duvar, 8 bin metrekare kilitli parke, 11 bin 600 metre hendek kaplama, 400 metre birinci kat asfalt, 290 trafik levhası, 500 metre oto korkuluk ve 10.6 kilometre yol çizgisinin yapılacağı aktarıldı. 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanan yatırımla, hem ulaşımın kolaylaşacağı hem de bölgeye yeni bir canlılık kazandırılacağı belirtildi.