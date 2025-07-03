MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Gülhanım Yağmur’un yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK’ın 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Mavi Bilye Enstitüsü: Bilim İnsanı Olmak İçin Büyümene Gerek Yok" adlı proje, Bursa’nın İnegöl ilçesinde başarıyla tamamlandı.

TÜBİTAK’ın yanı sıra İnegöl Belediyesi ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek verdiği proje, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 30 sınıf öğretmeninin katılımıyla gerçekleşti. Proje, hem içerik zenginliği hem de uygulama alanlarının çeşitliliğiyle dikkat çekerek eğitim dünyasında örnek bir model oluşturdu.

Uygulama alanları büyük ilgi gördü

Katılımcı öğretmenler, 5. Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi, Oylat Mağarası, Yenice Göleti, Başalan Yaylası, İnegöl Kent Müzesi, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) gibi merkezlerde doğa ve bilim temelli uygulamalı eğitimlere katıldı.

Bilimsel sorgulama ve çevre bilinci vurgusu

Bilimin doğası, bilimsel sorgulama temelli öğrenme ve çevre bilinci gibi konuların işlendiği atölye ve etkinliklerde öğretmenler, hem teorik bilgilerle donatıldı hem de uygulamalarla bu bilgileri pekiştirme fırsatı buldu. Etkinliklerin içeriği, katılımcıların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine önemli katkı sağladı.

Katılımcı memnuniyeti dikkat çekti

Proje sonunda yapılan değerlendirme toplantısında, öğretmenlerin yüksek memnuniyet düzeyi dikkat çekti. Katılımcılar, kendi öğretmenlik deneyimlerini zenginleştirdiklerini ifade ederken, projenin mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti.

Alaşehir Uluderbent Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gülhanım Yağmur, "Manisa genelinde TÜBİTAK 4004 desteği alan tek proje olma özelliğini taşıyan bu çalışmamız, öğretmenlerimizin bilimsel bakış açısını sahaya taşıyan özel bir deneyim oldu. Bursa’daki doğal ve kültürel alanlarda uygulamalı olarak yürüttüğümüz bu proje, bilim insanı olmanın çocuk yaşta başladığını gösteren bir ilham kaynağı oldu." dedi.