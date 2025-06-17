ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği iddia edildi.

ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Haberlerde, Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından muhtemel bir saldırı da dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendirdiği ifade edildi.