Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Bayo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda top dışarı çıktı.
57. dakikada Kozlowski'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in pasında Bayo, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Camara'nın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
80. dakikada sağ kanattan Antunes'in köşe atışında kale önünde Jeferson, kafayla topu filelere gönderdi. 2-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Batuhan Kolak, Kürşathan Akın, Azad İlhan
Göztepe: Mateusz Lis, Allan (Taha Altıkardeş dk. 69), Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 89), Anthony Dennis (Musah Mohammed dk. 83), Novatus Miroshi, Cherni, Alexis Antunes (Uğur Kaan Yıldız dk. 89), Jeferson (Guilherme Luiz dk. 83), Juan
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, İsmail Köybaşı, Ege Yıldırım, Yusuf Ali Şirin
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Myenty Abena, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Drissa Camara (Christopher Lungoyi dk. 86), Victor Gidado (Ali Osman Kalın dk. 90), Kevin Rodrigues, Kacper Kozlowski (Karamba Gassama dk. 86), Alexandru Maxim, Mohamed Bayo
Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Ali Mevran Ablak
Teknik Direktör: Mirel Radoi
Goller: Myenty Abena (dk. 4 k.k.), Jeferson (dk. 80) (Göztepe), Mohamed Bayo (dk. 56) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Novatus Miroshi, Heliton (Göztepe), Mohamed Bayo, Victor Gidado (Gaziantep FK)