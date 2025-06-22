Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi içindeki traktör bayisinin deposunda çıkan yangın ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi içinde bulunan traktör bayisinin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede depo alevlere teslim olurken dumanlar gökyüzünü kapladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerine TOMA da destek verirken uzun uğraşlar neticesinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale ve olay yeri havadan da görüntülendi.