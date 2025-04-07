Kahramanmaraş’ta trafiğin yoğun olduğu caddede motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan motosiklet sürücüsü, elindeki metal çubukla otomobilin camını kırdı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi Fetih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile motosiklet sürücüleri bulvar üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek uzaklaşırken, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın onu bir süre kovaladı. Daha sonra motosikletine dönen şahıs, otomobilin yanına gelerek belinden çıkardığı metal çubukla aracın camını kırdı. Bu sırada aracın başına dönen otomobilin sürücüsü ile motosiklet sürücücüsü bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.