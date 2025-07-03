Esenyurt’ta bir kişi trafikte kendisine küfür eden adamı iki araç arasına sıkıştırıp darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay Esenyurt Gazi Caddesi’nde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü bilinmeyen bir nedenle trafikte yol boyunca küfürleşip tartışmaya başladı. Sürücüler belli bir mesafe sonrasında araçları durdurdu. Sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün yanına gitti. Öfkeli adam küfür ettiği sürücünün otomobili ve başka bir aracın arasına sıkıştı. Sıkışan adamı diğer sürücü darp etmeye başladı. Adam kendisini bırakması için yalvarmaya başlasa da, darp eden sürücü bırakmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden iki sürücünün bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi.