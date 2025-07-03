Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişi arasındaki yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Taraftarları çevredeki vatandaşlar ayırdı. Kavga anı araç kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi’nde seyreden otomobilin sürücüsü ile Hasan Reşat Öncü Caddesi’nde ilerleyen motosiklet sürücüsü, Eski Otogar altındaki kavşakta yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından motosikletini kaldırıma park eden sürücü, otomobilin yanına gitti. İkili cadde ortasında tekmeli yumruklu kavgaya başladı. Yere düşen ikili, yerde birbirlerine vurmaya devam etti.

Taraftarları araya giren vatandaşlar ayırdı. Daha sonra araçlarına binen sürücüler bölgeden ayrıldı. O anlar, bölgedeki araç kamerasına yansıdı.