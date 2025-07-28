Kayseri’de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden komiser Aysun Çağla Namdar, memleketinde son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün Kayseri-Malatya kara yolu Sarız ilçesi Kıskaçlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki komiser Aysun Çağla Namdar (36) ile F.B. yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan komiser Namdar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Amirliği’nde görev yapan Komiser Namdar’ın cenazesi, memleketi Kastamonu’ya getirildi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden cenazesi alınan komiser Aysun Çağla Namdar için Nasrullah Kadı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Namdar’ın cenazesi, Okmeydanı Mezarlığına aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Meftun Dallı, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Namdar’ın meslektaşları ve ailesi katıldı.