Gaziantep’te trafikte makas atarak seyreden ve saygısızca araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ATV sürücüsüne 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te, kimliği ve plakası belirlenemeyen bir ATV sürücüsünün trafikte makas atarak seyrettiği ve saygısızca araç kullandığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması sonucu Görüntüleri ihbar kabul eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda ATV sürücüsünün kimliği tespit edildi. Sürücüye toplamda 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Valiliği ise sürücü hakkında yasal işlem başlatılarak idari para cezası uygulandığını açıkladı. Açıklamada, "Trafikte makas atarak seyreden ve saygısızca araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ATV sürücüsü sosyal medyada yayınlanan görüntüleri sonrası Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmiş, araç sürücüsüne 10 bin 260 TL cezai işlem uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.