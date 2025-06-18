Trabzon’da merkez ilçe konumunda olan Ortahisar ilçesinde dere yatağı ve eğimli arazilerde yapılan incelemeler sonucunda 450 konutun risk altında olduğu belirlendi.

Trabzon şehir merkezinde 3 Haziran günü şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan şehir seli daha etkili bir yağış halinde yaşanabilecekleri gözler önüne serdi. Şehirde yapılan saha çalışmaları sonucu, özellikle dere yatakları ve eğimli arazilerde bulunan 450 yapının, heyelan ve sel gibi doğal afetlere karşı yüksek risk taşıdığı görüldü. Kentin merkez mahallelerinde, deniz kenarı ve heyelanlı bölgelerde bulunan bu yapıların bir kısmı geçmişte meydana gelen fosil heyelan düzlükleri üzerinde yer alırken, uzmanlar, yapıların acilen boşaltılması ve yıkım sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, yetkililere de hızlı müdahale çağrısında bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, ilk olarak şehirdeki menfez temizliğinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ersoy, "Ana dere yataklarının denizle buluştuğu kutu menfez yapılarının acilen temizlenmesi gerekiyor. Yukarı havzalarda yan derelerin temizliğinin yapılması gerekiyor. Taşkın erken uyarı sistemlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Şehir içerisinde yapılaşma nedeniyle varlığını göremediğimiz yan derelerin kontrol edilerek menfezlerin denize ulaştığı noktalarda menfez temizliğinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü Haziran ve Temmuz ayları Karadeniz Bölgesinde hızlı yağışların meydana geldiği, bu yağışların bir an önce denize ulaşmaya çalıştığı fakat ulaşamadığı sonucunda taşkın olduğu dönemdeyiz" dedi.

"Trabzon’da heyelan riski altında bulunan yaklaşık 450 konut var"

Risk altında bulunan 450 konutun acilen yıkılması gerektiğini de kaydeden Ersoy, "Bu bölgede köyler aslında eski heyelan düzlüklerinde kurulmuş. Eski heyelan düzlüğü dediğimiz düz alanlar toprak kalınlığının biraz fazla olduğu tarıma elverişli alanlar olarak tanımlanan alanlar insanlar tarafından köyler kurularak yaşama geçirilmiş. Bir yağış neticesinde buralardaki toprak kalınlığı fazla olduğu için toprak su içeriğinin artmasına bağlı olarak heyelan meydana getiriyor. Evler heyelana maruz kalarak hareket eder duruma geldi. Bu bölgelerdeki çalışmaların belediyemizce yapılarak projelendirilmesi gerekiyor. Trabzon’da heyelan riski altında bulunan yaklaşık 450 konut var. Fakat hiç biri tam anlamıyla boşaltılmadı ve yıkımı başlamadı. Biz Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak boşaltılması gerektiğini söylüyoruz. Bir yağış meydana geldiğinde o bölgedeki evler risk altında. Fakat o evlerde yaşamlar var. Bu evlerin acilen boşaltılması ve yıkılması gerekiyor. Bu evler Trabzon merkez mahallelerinde bulunuyor. Hem deniz kenarında hem heyelanlı bölgede bulunuyorlar. Bu raporlar Çevre Değişiklik ve İklim Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda raporlanmış. Fosil heyelan düzlüklerinde kurulmuş köylerde ve dere yataklarında bulunan evler" ifadelerini kullandı.