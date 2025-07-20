Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar ilçesinde hayata geçirilen ’Toroslar Çocuk Kampüsü’, çocuklara yönelik zengin atölye içerikleriyle dikkat çekiyor. Masaldan müziğe ve zekâ oyunlarına kadar pek çok alanda eğitim verilen kampüs, çocukların sosyal ve bireysel gelişimine katkı sunuyor.

Toroslar Spor Parkı içerisinde yer alan ve kısa süre önce hizmete açılan kampüste; akıl ve zekâ oyunları, doğa, tasarım, müzik, resim, mutfak, fotoğrafçılık ve hobi olmak üzere toplam 8 farklı atölye yer alıyor. 5-14 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz hizmet veren merkez, eğlenceli etkinlikleriyle hem çocukların hem de velilerin beğenisini kazanıyor.

Toroslar Çocuk Kampüsü Sorumlusu Hatice Küçük, merkezin dezavantajlı bir bölgede bulunduğuna dikkat çekerek, "Merkezimiz, çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla eğlenceli bir ortam sunmaktadır. Burada çocuklar yeteneklerini, hayallerini ve günlük yaşam becerilerini geliştiriyorlar. Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. 12 ay boyunca çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Okul döneminde sabahçı ve öğlenci gruplarına yönelik programlarla devam edeceğiz" dedi.

Başvuru yapmak isteyen ailelerin ’www.atolye.mersin.bel.tr’ adresinden veya kampüsün yer aldığı Yusuf Kılıç Mahallesi 217. Cadde No: 84 adresine gelerek şahsen başvuru yapabilecekleri bildirildi.

Çocuklar ve velilerden tam not

Toroslar Çocuk Kampüsüne ilk kez gelen Mehmet Deniz Yıldız, "Masal atölyesinde masal dinledik. Doğa atölyesinde bitki diktik. Çok güzel bir gün geçirdim" dedi.

8 yaşındaki Gül Yıldız ise "Okullar tatile girdi ama burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Mutfak atölyesinde pizza yaptım. Masal atölyesinde kitap okuduk. Yaz tatili çok keyifli geçiyor" ifadelerini kullandı.

Doğa atölyesine katılan Tuğra Altıntop, "Yeni bilgiler öğrendim, arkadaşlar edindim. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Çocuklardan Elif Azra Çalışkan da "Hobi, doğa, resim, mutfak, burada her şey var" diye konuştu. 2 çocuğu da kampüsten faydalanan velilerden Elmas Çelik ise "Çocuklarım hobilerini geliştiriyor. Burası bizim için büyük bir şans oldu" ifadelerini kullandı.