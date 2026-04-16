İzmir'in Torbalı ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Yörük Şenliği için hazırlıklar tamamlandı. Geleneksel etkinlik, 19 Nisan Pazar günü Ahmetli Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Ahmetli Köyü Yörük Kültürü Geliştirme ve Yaşatma Derneği öncülüğünde ve Torbalı Belediyesinin destekleriyle organize edilen şenliğe, Türkiye'nin dört bir yanından Yörük derneklerinin katılması bekleniyor. Gün boyu sürecek etkinlikte Yörük yaşamı, kültürü ve gelenekleri ziyaretçilere tanıtılacak. Organizasyon ile kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Şenliğin sunuculuğunu Şehriban Tekçe yaparken program kapsamında araştırmacı ve yazar Ramazan Kıvrak da etkinliğe katılarak bilgi paylaşımında bulunacak. Türk müziği sanatçıları Sultan Torun ile Neslihan Yılmaz Ören konser vererek katılımcılara müzik dolu anlar yaşatacak. Etkinlik alanında Yörük kültürünün önemli lezzetlerinden olan keşkek vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilecek.

Ahmetli Köyü Yörük Kültürü Geliştirme Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Şurgun, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Tüm vatandaşları şenliğe davet eden Şurgun, organizasyonun kapsamlı bir şekilde planlandığını ifade ederek desteklerinden dolayı Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'e teşekkür etti.