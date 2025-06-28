Tokat’ta yangın riskine karşı 1 Temmuz-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş ve ateşli piknik faaliyetleri yasaklandı.

Tokat Valiliği, yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar ve muhtemel yangın riskine karşı yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca alınan kararla, Tokat il sınırları içerisinde belirlenen tescilli piknik alanları, orman parkları ve milli park alanları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz - 30 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandığı duyuruldu.

Yasak kapsamında, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal ve semaver kullanmak, ateş yakmak ile ATV, UTV ve motosiklet gibi araçları orman içinde kullanmak da tamamen yasaklandı. Orman Yasası’nın 31 ve 32. maddeleri doğrultusunda ise orman köyleri, mahalleler ve çevresindeki alanlarda anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi işlemler sonucu ortaya çıkan bitki örtüsünün yakılması da kesin olarak yasaklandı.

Yasağa uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari ve adli işlemler başlatılacağı belirtildi. Valilik, vatandaşlardan alınan tedbirlere riayet etmelerini isteyerek, ormanları koruma konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.