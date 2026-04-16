Tokat'ta bir köy muhtarı, adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tokat'ta dolandırıcıların muhtarları hedef alarak sahte yardım kampanyası üzerinden para talep ettiği iddia edildi. Kendilerini 'Çamlık köyü muhtarı Halil Demir adına arıyoruz' şeklinde tanıtan şüphelilerin, farklı köy muhtarlarını arayarak yardım bahanesiyle para istediği öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre dolandırıcılar telefonla ulaştıkları muhtarlara, Çamlık Köyü Muhtarı Halil Demir adına yardım kampanyası başlatıldığını söyleyerek para göndermelerini talep etti. Durum, başka bir muhtarın Halil Demir'i arayarak bilgi vermesiyle ortaya çıktı. Uyarı üzerine dolandırıcılık girişiminden haberdar olan Halil Demir, konuyla ilgili adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Adının izinsiz şekilde kullanıldığını belirten Çamlık Köyü Muhtarı Halil Demir; 'Adımı kullanarak yardım kampanyası başlatmışlar. Bir muhtar arkadaşım beni arayıp uyardı. Ben de adliyeye gelerek şikâyette bulundum. 'Çamlık köyü muhtarı adına yardım kampanyası başlatıyoruz' diyerek para atmalarını istemişler. Muhtar arkadaşım da beni arayarak uyardı. Ben de 'Benim bir alakam yok, bu dolandırıcı' dedim ve şikayetçi oldum' dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.