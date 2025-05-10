Tokat’ta etkili olan sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ekili araziler zarar görürken devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Tokat’ta beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Aralıklarla çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yüksek kesimlerde ise yağmur yerini doluya bıraktı. Özellikle Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası ekili araziler beyaza büründü. Kısa sürede zemini kaplayan dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı. Alpudere Köyü ile Sulusaray ilçesi arasında ise fırtına etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi. Yola düşen ağaçlar nedeniyle karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba harcadı.