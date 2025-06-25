Tokat Belediyesi Topçam Mahallesi’nde 7 bin metrekarelik yeni park alanıyla "Yeşil Tokat" vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor.

Tokat Belediyesi, 2025 yılı park projeleri kapsamında Topçam Mahallesi Yazıcıoğlu Bölgesi’nde yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda yeni bir park çalışmasını hayata geçiriyor. Proje kapsamında çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına, seyir terasından yeşil alanlara kadar birçok donatı yer alacak. Yeni park alanında çocuklar için modern oyun grupları, aileler için yürüyüş yolları ve dinlenme alanları tasarlanıyor. Aynı zamanda 200 adet yeni fidan toprakla buluşturularak bölgenin yeşil dokusu güçlendiriliyor.

"Üretken belediyecilikle Tokat’ın çehresini değiştiriyoruz"

Park projeleri hakkında açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Topçam Mahallemize kazandırdığımız bu park, sadece bir dinlenme alanı değil; çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olacak. 2025 yılı içinde şehrimizin birçok bölgesine benzer projeler uygulayarak, Tokat’ı daha yaşanabilir, daha yeşil hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeşil Tokat vizyonuyla yeni parklar yolda

Yeni park alanlarının yapımına hızla devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Topçam Mahallesi Yazıcıoğlu bölgesinde yer alan 7 bin metrekare alandaki parkımız, Tokat genelinde yeni yapmayı planladığımız birçok yeni yeşil alan ve park projelerinden sadece biri. 2025 yılı boyunca kentin dört bir yanında park sayıları artırılacak, yeşil alanlar genişletilecek ve yeni fidanlar toprakla buluşturulacak. Üretken Belediyecilik vizyonumuzla Tokat’ın geleceğine yatırım yapıyoruz. Yaz aylarında serin, yeşil ve canlı bir Tokat için durmadan çalışıyoruz. Tokat Belediyesi olarak, "Yeşil Tokat" hedefiyle şehir genelinde çevreye duyarlı projelere hız verdik" diye konuştu.