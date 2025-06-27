Tokat Belediyesi, Trafik Eğitim Parkı’nı baştan sona yenileyerek modern bir yapıya kavuşturucak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, teknik ekibiyle Trafik Eğitim Parkı’nda incelemede bulundu. 4 bin 850 metrekare alan üzerine kurulu parkta yapılacak yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yazıcıoğlu, "Yıpranmış ve artık iş göremez hale gelmiş eğitim binası tamamen yenilenecek, akülü arabaların tamamı yenilenerek sayısı artırılacak, ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği çay bahçesi yapılacak, ahşap korkulukların tamamı yenilenecek, aynı anda eğitim alabilecek öğrenci sayısı 100’e çıkarılacak, çocuk oyun grupları yenilenecek" dedi.

"Çocuklarımız için daha modern bir park hazırlıyoruz"

Üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yazıcıoğlu, "Üretken belediyecilik vizyonumuzla şehrimizdeki eğitim, sosyal donatı ve çocuklara yönelik projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Trafik Eğitim Parkımızı baştan sona yeniliyoruz. Çocuklarımızın trafik bilincini daha modern ve güvenli bir ortamda alması için tüm detayları düşünüyoruz. Eğitim binasından akülü arabalara, korkuluklardan oyun gruplarına kadar her şeyi yenileyerek parkımızı Tokat’ımıza yakışır hale getireceğiz. Çocuklarımız sınıflarda ve açık alanda trafik eğitimi alırken ailelerimiz de onlara özel hazırladığımız çay bahçesinde keyifle vakit geçirebilecekler. Çocuklarımıza, ailelerimize ve Tokat’ımıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.