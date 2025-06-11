Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunları keplerini attı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verdi. TOGÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen mezuniyet töreni, renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu. Törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Okul Müdürü Prof. Dr. Turgut Atay, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, üniversite dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Lisemiz örnek bir model"

Törende konuşan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilk mezuniyet töreninde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Lisenin Türkiye genelinde örnek gösterilen bir model olduğunu vurgulayan Rektör Yılmaz, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil; üniversitenin akademik birikimi ve uygulama alanlarıyla desteklenerek kapsamlı bir eğitim süreci geçirdiklerinin altını çizdi. Yılmaz; "Bu okulda eğitim gören öğrencilerimiz, üniversitemizin tüm imkânlarından yararlanma fırsatı buldu. Akademik kadromuzun bilgi ve deneyimlerinden faydalandılar, aynı zamanda uygulama alanlarımızda pratik bilgiye de erişerek donanımlı bireyler olarak mezun oldular" dedi. Prof. Dr. Fatih Yılmaz mezun olan öğrencileri ve onların başarısında emeği geçen aileleri tebrik ederek, tüm mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dereceye giren öğrencilere belgeleri protokol tarafından takdim edildi. Mezun öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinçlerini doyasıya yaşadı.