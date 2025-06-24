Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER), öğrencilere ve başvuran bireylere gizlilik esaslı psikolojik danışmanlık hizmetleri sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü’nde faaliyet gösteren PDRMER; öğrenci, üniversite personeli ve dışarıdan başvuran bireylere psikolojik destek sağlayarak kapsamlı hizmetleriyle yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Tam zamanlı iki psikolog ve yarı zamanlı iki öğretim görevlisinin çalıştığı merkezde, üniversite Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı öğretim elemanları da çalışmalara destek oluyor. PDRMER uzman kadrosu ile başta üniversite öğrencileri olmak üzere, talepte bulunan tüm bireylere psikolojik yardım hizmetleri sunuyor.

Önemli bir geçiş süreci olarak üniversite yaşamı

Üniversite yıllarının ergenlik ile yetişkinlik arasında önemli bir geçiş evresi olduğunu vurgulayan PDRMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sarıkaya bu dönemde verilen psikolojik yardım hizmetlerinin önemine değindi. Dr. Sarıkaya "Kimi öğrencimiz önceki yıllardan taşıdığı sorunlarla üniversite sıralarına geliyor, kimi ise bu yıllarda çeşitli sorunlar yaşamaya başlıyor. Üniversite yıllarında sorunlarının çözülmesi ve yaşam tatminlerinin yükselmesi, iş ve aile yaşamına atılacakları yetişkinlik dönemi için sağlam bir temel oluşturuyor" dedi.

Psikolojik danışma hizmetleri ve gizlilik

PDRMER’de bireylere çocuk, aile vb. konularda psikolojik danışma hizmetleri sunuluyor. Bu süreçte gizliliğin önemine değinen Dr. Sarıkaya, bireylerin merkezin internet sitesi aracılığıyla çevrimiçi bir şekilde randevu oluşturabildiğini belirterek hem kullanılan randevu programının hem de diğer tüm danışan bilgilerinin hiçbir kurumla paylaşılmadığını, gizlilik içerisinde saklandığını ifade etti. Dr. Sarıkaya "Bize başvuran bireyler, ileride karşıma çıkar mı kaygısı taşımadan rahatlıkla psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanabilir" dedi.