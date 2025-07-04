Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde televizyonun patlaması neticesinde çıkan yangında 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Olay, Taşköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Sepetçioğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Kiremitçi’ye ait evde televizyon patladı. Televizyonun patlaması sonucu dairede çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 katlı apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 katlı apartmanda büyük oranda hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA