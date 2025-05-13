Bilecik’te telefonla konuşurken üzerine yıldırım düşmesi sonucunda ağır yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Bilecik’in Söğüt ilçesi’ne bağlı Oluklu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ebe olarak görev yapan Gönül Konakçı’nın (34) piknik yaptıkları sırada telefonu çaldı. Telefonu açan ve arayan kişiyle konuşan Konakçı’nın üzerine yıldırım düştü. Genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kadın buradan da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Konakçı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.