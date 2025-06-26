Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Haziran 2025 günü Ergene ilçesindeki Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri’nde H.Ç. isimli şahsın kullandığı aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde 12 kilogram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan H.Ç. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.