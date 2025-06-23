Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ışık ihlali sonucu motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Çevreyolu üzeri Büyükyoncalı Mahallesi Palamutdere mevkisi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Palamutdere’den Yeniköy yönüne seyreden E.U. yönetimindeki 39 DA 674 plakalı otomobil ile Saray’dan Yeniköy yönüne giden E.Y. idaresindeki motosiklet, iddiaya göre ışık ihlali nedeniyle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü E.Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.Y. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.