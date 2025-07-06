Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, binlerce adet doldurulmuş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13 bin 820 adet doldurulmuş makaron ile 2 bin 860 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.