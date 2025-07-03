TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde görsel şölen sunan ayçiçeği tarlaları yerli halkın yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan Hayrabolu’da, binlerce dönüm ekili arazi üzerindeki ayçiçekleri sarı çiçekleriyle doğaya renk kattı. Tabloyu andıran tarlalar yerli halkın yanı sıra doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geldi.

Üreticiler, bu yıl iklim şartlarının oldukça elverişli olduğunu belirterek, bereketli bir hasat dönemi beklediklerini ifade etti.