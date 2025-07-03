Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi’nde Çakıl Göleti tamamen kurudu, göletteki balıklar susuzluktan öldü.

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yağcı Mahallesi’nde bulunan Çakıl Göleti, bölgedeki hayvanların sulanmasında kullanılıyordu. Ancak bu yıl yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle göletteki su tamamen çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte gölette yaşayan çok sayıda balık da susuzluk nedeniyle zeminde telef oldu.

Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, göletin bulunduğu alanda doğal bir kaynak olduğunu ve her yıl gölette su bulunduğunu belirterek, "Bu yıl kuraklık çok etkili oldu. Gölet tamamen kurudu. Göletteki balıklar da öldü. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık" dedi.