Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından tasarlanan ‘Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi’ kapsamında, TCDD ile Tüpraş’ın demiryolu taşımacılığı şirketi Körfez Ulaştırma arasında projenin uygulanmasına yönelik iş birliği başlatıldı. Proje kapsamında demiryolu yakınındaki ilkokullarda öğrencilere demiryolu trafik emniyeti eğitimleri verilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Körfez Ulaştırma, hemzemin geçitlerde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve demiryolu güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir iş birliği başlattı. TCDD tarafından geliştirilen ve 2022 yılından beri Türkiye çapında çeşitli illerde uygulanan ‘Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi’ ile Körfez Ulaştırma’nın sponsorluğunda ilk etapta Diyarbakır, Bismil ve Batman demiryolu hattı yakınındaki 12 ilkokulda 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Projenin lansmanı, her yıl haziran ayında uluslararası ölçekte düzenlenen Hemzemin Geçit Farkındalık Günü (ILCAD) kapsamında 12 Haziran’da Batman’da gerçekleşti.

Batman Adem İlkkılıç İlkokulunda düzenlenen lansman etkinliğine Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, TCDD Eğitim Dairesi Başkanı Cüneyt Türkkuşu, Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Özen Şener, Tüpraş Batman Rafinerisi Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz, Tüpraş Kurumsal İletişim Direktörü Çiler Teber katıldı.

Proje hakkında değerlendirmede bulunan TCDD İşletmesi Eğitim Dairesi Başkanı Cüneyt Türkkuşu, "Karayolu ile demiryolunun kesiştiği hemzemin geçitlerde kurallara uymayan araç sürücüleri ve yayalar hepimizi üzen kazalara sebep olabiliyor. Bu nedenle 2022 yılında bir proje başlattık. Bu projeyle, Ülkemiz genelinde demiryoluna yakın tüm okullara gitmeyi hedefliyoruz. Demiryolundan güvenli geçiş ve hemzemin geçitler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla okullarımızda etkinlikler düzenliyoruz. Gittiğimiz okullarda öğrencilerimizin trenlere olan sevgisi bizleri oldukça memnun ediyor. TCDD olarak bir yandan hemzemin geçitlerimizi iyileştirirken bir yandan da bu tür bilinçlendirme kampanyalarıyla kazaları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Geleceğimiz olan öğrencilerin, görev ve sorumluluk duygularının gelişmesine katkı sağlamayı ve olumlu davranışlar kazandırmayı çok önemsiyoruz" dedi.

’’Demiryolu emniyetinin sağlanması ortak sorumluluğumuz’’

Etkinlikte konuşan Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Özen Şener, demiryolu güvenliğinin sağlanmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Ülkemizin ilk özel demiryolu işletmecisi olarak faaliyet gösteren Körfez Ulaştırma, Türkiye’nin çeşitli demiryolu hatlarında taşımacılık faaliyetlerini kesintisiz devam etmektedir. Faaliyetlerimizin her aşamasında emniyet ve güvenliği önceliğimiz olarak görüyor, toplumda da bu konuda farkındalık oluşturulmasına kurumsal sorumluluk olarak yaklaşıyoruz. Hemzemin geçitlerde gerçekleşen kazaların büyük bir çoğunluğu ciddi sonuçlara yol açıyor. Bu noktada TCDD ile iş birliği anlaşması kapsamında sponsoru olduğumuz eğitim etkinlik setleriyle 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. TCDD eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerle sadece çocuklarımız değil, onların aileleri ve çevrelerinde farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Erken yaşta kazanılan bu farkındalık, ilerleyen yıllarda daha emniyetli bir ulaşım kültürünün temelini oluşturacak. Eğitimle bilinçlenen ve güçlenen her bir çocuğumuz, demiryolu geçitlerindeki kazaların önlenmesine katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Batman İl Milli Eğitim Müdür Yaşar Ciğer de projenin önemine değinerek şunları söyledi: "Batman‘da yaklaşık 14 km uzunluğunda demiryolu, şehrimizin içinden geçiyor. Bu alanın güvenli ve faydalı kullanılması adına hepimizin bir farkındalık oluşturması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde demiryolu güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlayacak proje çerçevesinde çocuklarımız gönüllü elçilerimiz olacak. Batman ilimizde Adem İlkkılıç İlkokulu’ndan başlattığımız projeyi yaygınlaştırmaya çalışacağız."

Yapılan açıklamaya göre, Hemzemin Geçit Emniyet Farkındalığı Projesi kapsamında eğitim verilecek okullar, demiryolu hemzemin geçitlerine yakın ve geçiş yoğunluğuna sahip Batman, Diyarbakır, Bismil demiryolu hattı çevresinden belirlendi. 12 Haziran’da açılış etkinliği yapılan projenin, 2025-2026 Eğitim - Öğretim Yılı’nda söz konusu güzergaha yakın 12 ilkokulda 10 bin öğrenciye ulaşması bekleniyor.

Oyunlu hemzemin geçit eğitimi

TCDD tarafından hazırlanan eğitim programı, hemzemin geçitlerden güvenli geçiş kuralları, demiryolu güvenliği ve genel trafik kurallarını kapsıyor. Etkinlikte yere oluşturulan hemzemin geçit görseli üzerinde bazı öğrenciler yüzlerine tren bazıları ise otomobil maskesi takarak hemzemin geçitlerdeki emniyetin önemi oyunlarla ve şarkılarla gösteriliyor.

Öğrenciler için özel eğitim setleri

Proje kapsamında katılacak her öğrenciye kalemlik, iki boyama kitabı, altılı kuru boya, özel baskı buton rozet, silgi ve maskeden oluşan özel bir eğitim seti veriliyor. Bu materyallerle, çocukların öğrendiklerini günlük hayatta pekiştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.