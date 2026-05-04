Mersin’in Yenişehir ilçesinde eğitimde fark yaratan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje Okul), bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. 3 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilen 2026–2027 eğitim öğretim yılı 5. sınıf kabul sınavı, yoğun yağışa rağmen yaklaşık 1500 öğrencinin katılımıyla rekor seviyede ilgi gördü.

Sadece 180 öğrencinin kabul edileceği sınava gösterilen bu yoğun talep, okulun yıllar içinde oluşturduğu güçlü eğitim vizyonunun ve “marka devlet okulu” kimliğinin en somut göstergesi oldu. Veliler ve öğrenciler, olumsuz hava koşullarına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren okulda yoğunluk oluşturdu.

Okul Müdürü Bayram Akduman, sınav sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “İdarecilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte süreci eksiksiz şekilde tamamladık. Bu yoğun katılım, okulumuzun eğitimdeki kalitesine duyulan güvenin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Disiplinli organizasyonu, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla öne çıkan okul, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin’de eğitimin en çok tercih edilen kurumlarından biri olmayı sürdürdü.

Sınav sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde okulun resmi internet sitesinde açıklanacağı bildirildi.

Yeni eğitim öğretim döneminde kayıt hakkı kazanacak 180 öğrenci için gerçekleştirilen bu seçme sınavı, Mersin’de eğitimde kaliteye olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını gözler önüne serdi.