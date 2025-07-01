AK Parti İstanbul Milletvekili Yücen Arzen Hacıoğulları, Leman dergisine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) salavat getirerek tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücen Arzen Hacıoğulları, Leman dergisi tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in çizildiği karikatüre TBMM’de tepki gösterdi. Hacıoğulları, "Çirkinlik bu kez kötü bir karikatür dergisi üzerinden geldi. Biz buna büyük Itri’nin segah selat-ı ümmiyesi ile karşılık vereceğiz, güzellikle. Burada Gazi Meclis’te bütün partiler, bütün vekillerimiz hep birlikte söyleyelim lütfen" dedi. Ardından Hacıoğulları TBMM’deki bazı vekiller ile salavat getirdi.