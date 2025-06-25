AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplanan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, alt komisyonları belirledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında 8’inci kez toplandı. Komisyon alt komisyonların belirlenmesi amacıyla bir araya geldi. Komisyonun açılışında konuşan Yanık, "Bugün alt komisyonları yeniden teşekkül etmek ve komisyon üyeliklerini oluşturmaktır. 28’inci Yasama Dönemi’nin birinci devresinde 4 alt komisyonumuz vardı. Bu dönemde ayrımcılığın önlenmesi alt komisyonun da eklenmesiyle birlikte 5 alt komisyonun teşekkülünü önereceğiz. İç tüzüğün 35’inci maddesi uyarınca; aldığımız karar gereği Komisyon Başkanı olarak komisyonumuzun Genel Kurul saatleri içerisinde çalışabilmesi için TBMM Başkanlık Divanı’ndan izin talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz Başkanlık Divanı tarafından olumlu görüldü. Buna göre komisyonumuzun toplantıları sırasında burada bulunan üyelerimiz Genel Kurul birleşimlerinde yok sayılamayacak. Alt komisyonlarda aynı durum geçerli olacak. Bugün alt komisyonları yeniden teşekkül etmek ve komisyon üyeliklerini oluşturmaktır. 28’inci Yasama Dönemi’nin birinci devresinde 4 alt komisyonumuz vardı. Bu dönemde ayrımcılığın önlenmesi alt komisyonun da eklenmesiyle birlikte 5 alt komisyonun teşekkülünü önereceğiz. İç tüzüğün 35’inci maddesi uyarınca; aldığımız karar gereği Komisyon Başkanı olarak komisyonumuzun Genel Kurul saatleri içerisinde çalışabilmesi için TBMM Başkanlık Divanı’ndan izin talebinde bulunmuştuk. Bu talebimiz Başkanlık Divanı tarafından olumlu görüldü. Buna göre komisyonumuzun toplantıları sırasında burada bulunan üyelerimiz Genel Kurul birleşimlerinde yok sayılamayacak. Alt komisyonlarda aynı durum geçerli olacak" diye konuştu.

"Komisyonumuza 7 bin 939 bireysel başvuru yapılmış"

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurular ile ilgili bilgiler paylaşan Yanık, "28’inci Yasama Dönemi içerisinde şu ana kadar 7 bin 939 bireysel başvuru komisyonumuza yapılmış. Bunların alt dağılımları var, tabii ki bazen bir başvuru içerisinde birkaç konuya ilişkin talepler olabiliyor. Rakamları topladığınızda az önce söylediğim rakamdan farklı çıkabilir, yanıltmasın. Cezaevleri ile alakalı 6 bin 693, yargıya ilişkin sorunlar ile ilgili bin 364, yasal düzenleme talebi olanlar özellikle bunları yakından takip ediyoruz. Bunlar ile ilgili başvurular 532, yerinde inceleme talebi 500, kolluk uygulamaları 110, memur sorunları 42, yardım talebi 66, işçi sorunları 30, üniversite ve YÖK ile ilgili başvurular 11, engelli sorunları 23, komisyonun girişimde bulunması talebi 13, yabancıların sorunları ile ilgili 67, gayrimenkul sorunları 13, terör kaynaklı sorunlar 11, askerlik ile ilgili sorunlar 7, kayıp vakaları 6 ve diğer konular 213 olmak üzere toplam 10 bin 191 ayrı başlıkta müracaat var" diye konuştu.

Komisyon üyeleri tarafından verilen ortak önerge ile Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Çocuk Hakları Alt Komisyonu, İslamfobi ve Irkçılık Alt Komisyonu tekrar kuruldu. Ayrıca 28. Dönem 2. Devre için ek olarak Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu kuruldu. Alt komisyonda, AK Parti 5, CHP 2, MHP 1, DEM Parti 1, İYİ Parti 1 üye ile temsil edilecek.