Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve 28. Dönem 2. Devre Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti.

TBMM Genel Kurulu’nda 2. Devre için Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş ve Meclis Başkanvekilleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan Anıtkabir’i ziyaret etti. Meclis Başkanvekili seçilen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ziyarette yer almadı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Başkanvekilleri ve diğer Başkanlık Divanı üyeleri Aslanlı Yoldan yürüyerek mozoleye geldi.

Kurtulmuş’un, "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren Kurtulmuş ve 28. Dönem 2. Devre Başkanlık Divanı üyeleri, buradan Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kurtulmuş, "Aziz Atatürk, milletimizin iradesini temsil eden Gazi Meclisimiz 28’nci Dönemin ikinci devresine girerken TBMM Başkanı olarak Başkanlık Divanı’nın değerli üyeleriyle birlikte görevimizi emanet bilinciyle ve halkımızın bizden beklediği yüksek hassasiyet şuuruyla yürütme kararlılığımızı teyit ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı ve İstiklal Mücadelemizin Başkomutanını ziyarete, milletimizin ortak iradesini temsilen saygı ve sorumluluk duygusuyla bir kez daha gelmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, farklı düşüncelerin bir araya geldiği, milletimizin çoğulcu yapısının yansıdığı en yüksek ve meşru zeminidir. Bu çatı altında demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, toplumsal huzur ve iç barışımızı pekiştirecek, hukukun üstünlüğünü kökleştirecek siyaset dili ve pratiğini inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönem siyaset kurumunun her zamankinden daha fazla müzakereyi, kapsayıcılığı ve ortak aklı öncelemesi gereken bir zamandır. Bu anlayışla terörden arınmış, tam anlamıyla bağımsız, birlik ve kardeşlik içinde yaşayan bir Türkiye’yi inşa etmenin çabası içindeyiz. Şiddetin her türünün demokrasiyi, kalkınmayı ve insan haklarını tehdit ettiği bir bilinciyle, Meclis çatısı altında oluşturulacak müşterek iradenin kalıcı çözümler üretmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil Anayasa yapmak Meclisimizin tarihi görevidir"

Yazısında, yasama kalitesini yükseltecek ve milletin temsil kudretini pekiştirecek yeni bir iç tüzük çalışması için, siyasal partilerle uyumlu ve verimli bir mesai içinde olmayı hedeflediklerini kaydeden Kurtulmuş, "Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye’nin yüzyılı olmasını hedeflediğimiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil anayasa ile Türkiye’yi daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturmak, Meclisimizin tarihi görevidir. Bu hedefi partiler üstü bir sorumlulukla ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmek irademiz bakidir. Adaletin, birliğin, vicdanın, refahın, haysiyetin ve hürriyetin hakim olduğu bir Türkiye ideali, aziz milletimizin ortak ufkudur. Ülkemizi, bölgesinde ve dünyada barışın, vicdanın ve insanlığın öncüsü yapmak için durmaksızın çalışacağız. Milletimizin emanetini hakkıyla taşıyacağımıza ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna dair kararlılığımızı bir kere daha yineliyor, aziz hatıramızı, saygı ve şükranla anıyoruz. Yüce Meclis’in bizlere yeniden tebliğ ettiği bu kutlu görevin ağırlığının anlamını biliyor ve emaneti hakkıyla taşıma sözümüzü yineliyoruz. TBMM’nin şerefli kürsüsünden yükselecek her sözde halkımızın sesi, atılacak her adımda milletimizin iradesi ve geleceği olacaktır. Ruhunuz şad olsun" ifadelerine yer verdi.