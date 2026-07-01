Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 121 belediyeye toplam 122 hizmet aracı hibe edildi. Ankara'da düzenlenen araç teslim törenine katılan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, son 2 yılda 675 belediyeye toplam 837 aracın ulaştırıldığını belirterek, belediyelerin kurumsal kapasitesini güçlendirecek proje ve iş birliklerinin süreceğini söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen 'TBB Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Belediyelerin ihtiyaç ve talepleri esas alınarak gerçekleştirilen dağıtımda farklı siyasi parti yönetimindeki 121 belediyeye araç desteği sağlandı. Teslim edilen hizmet araçları, 29 ekskavatör, 26 kazıcı yükleyici, 18 yarım otobüs, 16 kombine kanal açma aracı, 8 itfaiye aracı, 8 yol süpürme aracı, 6 vidanjör, 3 çöp kamyonu, 3 lastik tekerlekli ekskavatör, 2 greyder, 2 loder ve 1 adet pikap kamyonetten oluştu.

Gerçekleştirilen son dağıtımla birlikte TBB, 2026 yılında 296 belediyeye toplam 308 araç desteği sağlayarak, son 2 yılda 675 belediyeye ulaştırdığı araç sayısını 837'ye çıkardı. Vatandaşlara yüksek kapasiteli ve kaliteli hizmetlerin sunulmasını amaçlayan araç dağıtımı ile belediyelerin altyapı, temizlik, ulaşım ve afetlere müdahale gibi temel hizmet alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

'2 yılda toplam 675 belediyemize 837 hizmet aracını tahsis ettik'

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, dağıtımı gerçekleştirilen araçların teknik detaylarını paylaşarak, 2 Mayıs'ta yapılan birlik seçimlerindeki destekler dolayısıyla teşekkürlerini iletti. 2 yıllık süre içerisinde kazanılan deneyimlerle hizmetlerin aynı anlayışla sürdürüleceğini ifade eden Seçer, kentlere daha etkin hizmetler sunulacağını vurguladı. TBB denildiğinde ilk akla gelenin araç ve ekipman desteği olduğunu kaydeden Seçer, desteklerin yanı sıra yürütülen projelere de değinerek, 'Bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine, kalan kısmını da diğer projelerimize ve cari harcamalarımıza ayırıyoruz. TBB denince akla genelde araçlar ve iş makineleri gelir ama aslında TBB belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyor' dedi.

'TBB, çağdaş belediyeciliğin mihmandarlığını yapıyor'

Belediye başkanlarının görev yürütürken 2 temel dayanak noktası olduğunun altını çizen Seçer, finans disiplininin ve liyakatli kadroların önemine değindi. Belediye yönetimi ile özel sektör yönetimi arasındaki farkın kamucu anlayış olduğunu dile getiren Seçer, 'Biz bir kamu kurumuyuz ama para yönetimine baktığınız zaman temel prensipler anlamında çok fark yok. İnsan kaynağı da çok önemlidir. Hepimiz bir siyasi parti çatısı altında belediye başkanı oluyoruz ve belediye başkanlıkları siyasi kurumlardır. Bu durumun Türkiye'nin geleneksel siyasal ve toplumsal yapısında oluşturduğu zafiyetler var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Kamuoyunda belediyeler dediğiniz zaman belediyede kalifiye elemanların çalışmadığı algısı var. Bizim bu yargıları ortadan kaldırmamız lazım' diye konuştu.

TBB'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Seçer, 'TBB, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur' diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Araç, ekipman ve finansal kaynakların efektif kullanımının öneminin altını çizen Seçer, belediye başkanlarını yeni iş birliklerine davet etti.

Seçer'in konuşmasının ardından hibe edilen araçların temsili anahtarları belediye başkanları ve yöneticilerine teslim edildi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.