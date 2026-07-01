Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Bahar Noktası' oyunundaki toplu oyunculuk performansıyla 26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri'nde 'Diğer Şehirler Ensemble Ödülü'ne layık görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, sanatsal başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahneledikleri 'Bahar Noktası' oyunundaki performanslarıyla, Türk tiyatrosunun önemli ödülleri arasında yer alan '26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri' kapsamında 'Diğer Şehirler' kategorisinde 'Ensemble Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.

'Şehir Tiyatrosu ekibi; oldukça genç, dinamik ve çalışkan bir ekip'

Şehir Tiyatrosu oyuncusu ve Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak, 'Direklerarası Seyircileri' ödül jürisine, bize bu anlamlı ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ederiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, oldukça genç, dinamik ve çalışkan bir ekip. Bütün projelerimiz ve oyunlarımız, repertuvar sürecinden temsil günlerine kadar uzanan bir yolculuğu kapsıyor. Ekip olarak büyük bir azimle ve özveriyle çalışmaktan dolayı mutluyuz. Bu ödülle de bu durumun görülür olması, bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı' diye konuştu.