Tayland'da 2001-2006 yılları arasında başbakanlık yapan ve Tayland siyasetinde 'Thaksin dönemi' olarak anılan sürecin mimarı kabul edilen Thaksin Shinawatra, yaklaşık 8 ay süren hapis cezasının ardından bugün şartlı tahliye edildi. Başkent Bangkok'taki Klong Prem Cezaevi'nden sabah saatlerinde tahliye edilen 76 yaşındaki Thaksin'i, bir önceki dönemde ülkenin başbakanlık görevini yürüten kızı Paetongtarn Shinawatra'nın yanı sıra ailesi ve çok sayıda destekçisi karşıladı.

Özellikle kırsal kesime yönelik ekonomik destek programları ve halkçı politikalarıyla ülkede geniş destek kazanan Thaksin, ordu, muhafazakar çevreler ve kraliyet yanlısı gruplarla yaşadığı siyasi gerilimler nedeniyle ülkede yıllarca süren kutuplaşmanın merkezinde yer aldı.

Kraliyet affı çıkarılmıştı

Uzun süren başbakanlık döneminin ardından 2006 yılında gerçekleştirilen askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Shinawatra, hakkında açılan yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma davaları nedeniyle uzun yıllar yurt dışında yaşamıştı. Yaklaşık 15 yıl sürgün hayatı yaşayan Shinawatra, 2023 yılında sürpriz bir kararla ülkesine dönerek teslim olmuştu. Hakkında verilen toplam 8 yıllık hapis cezası daha sonra kral tarafından çıkarılan af kapsamında 1 yıla düşürülmüştü. Ancak Shinawatra'nın cezaevine girdikten kısa süre sonra sağlık sorunları gerekçesiyle polis hastanesine sevk edilmesi Tayland'da büyük tartışmalara yol açmış, muhalif kesimler eski başbakanın ayrıcalıklı muamele gördüğünü savunmuştu.

Shinawatra'nın hastanede geçirdiği süre ve sağlık gerekçeleriyle oldukça sık cezaevi dışında tutulması konusu daha sonra Tayland kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Daha sonra Tayland Adalet Bakanlığı tarafından alınan kararla Shinawatra'nın yaşı, sağlık durumu ve cezasının büyük bölümünü tamamlamış olması dikkate alınarak şartlı tahliyesine onay verildi.

Kızı Paetongtarn da başbakanlık görevinden alınmıştı

Shinawatra ailesi, son 20 yılda Tayland siyasetinin en güçlü siyasi ailelerinden biri olarak öne çıktı. Aileye yakın siyasi partiler yıllar boyunca birçok seçim kazanmasına rağmen askeri darbeler, mahkeme kararları ve siyasi krizlerle sık sık karşı karşıya kaldı.

Shinawatra'nın kızı Paetongtarn Shinawatra da geçtiğimiz yıl başbakanlık görevine gelmiş, ancak hakkında verilen mahkeme kararı sonrası görevden alınmıştı. Böylece Shinawatra ailesine yakın bir başka hükümet lideri de yargı kararıyla görevini kaybetmiş oldu. Uzmanlar, Shinawatra'nın tahliyesinin ardından ailesinin Tayland siyasetindeki etkisini yeniden artırmaya çalışabileceği şeklinde değerlendiriyor.