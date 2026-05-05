TAV Technologies tarafından geliştirilen AirportCockpit, havalimanı operasyonlarını tek platformda birleştirerek gerçek zamanlı veri analitiği ve öngörüleme (predictive) modelleriyle operasyonel yönetimi destekliyor.

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV Technologies, havalimanı operasyon yönetimi için geliştirdiği AirportCockpit platformunu tanıttı. Çözüm, havalimanlarında kullanılan Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi- AOCC (Airport Operations Control Center) yapısını dijital ortamda desteklemek üzere geliştirildi. AirportCockpit; terminal, hava tarafı ve kara tarafı operasyonlarını tek sistemde birleştiriyor. Uçuş verileri, bagaj süreçleri, yolcu akışı ve kaynak planlaması gibi operasyonel alanlar gerçek zamanlı veri akışıyla izleniyor.

TAV Havalimanları CIO'su ve TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk, 'TAV Technologies olarak sektörün operasyonel ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerle, havalimanı operasyonlarının daha öngörülebilir ve koordineli şekilde yönetilmesini hedefliyoruz. AirportCockpit de otonom havalimanı vizyonu doğrultusunda geliştirdiğimiz çözümler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, tahminlere ve öngörülere dayalı olarak operasyonların veriyle yönlendirilen ve kendi kendini optimize edebilen yapılara dönüşmesini amaçlıyoruz' dedi.

Platform, TAV Technologies'in TAMS (Total Airport Management Suite) kapsamındaki AODB (Airport Operational Database), RMS (Resource Management System) ve FIDS (Flight Information Display System) çözümleriyle entegre çalışıyor. FlightRadar24 gibi dış veri kaynaklarından alınan veriler de sisteme dahil ediliyor.

Sistem, veri akışını analiz ederek muhtemel aksaklıkların önceden tespit edilmesini amaçlıyor. 'İstisnalarla Yönetim' (Manage by Exception) yaklaşımıyla ekiplerin yalnızca kritik durumlara odaklanması hedefleniyor. Bildirimler mobil uygulama üzerinden ilgili ekiplere iletiliyor.

Platformun küresel lansmanı, Londra'da düzenlenen Passenger Terminal Expo (PTE) 2026 kapsamında yapıldı. İlk uygulamanın mayıs ayında Bakü Havalimanı'nda devreye alınması, ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kurulması planlanıyor.

TAV Tehcnologies, PTE 2026'da ayrıca Treva (dijital pazaryeri platformu), Port Assist (yapay zeka destekli çok dilli bilgi kiosku) ve Dijital Seyahat Asistanı çözümlerini de tanıttı.