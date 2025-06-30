Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Mersin’in Silifke ilçesinde, Toros Dağları’ndan gelen yer altı kaynak sularının Akdeniz’in tuzlu sularıyla karıştığı Yapraklı Koy, yerli ve yabancı tatilcileri kendine çekiyor.

Silifke İlçesine bağlı Atakent Mahallesinde yer alan Yapraklı Koy, denizle karışan doğal soğuk su kaynağı bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu. Koydaki halk plajı, tatlı ve tuzlu suyun karıştığı turkuaz renkli denizi, etrafını saran doğal kayaları nedeniyle yöre halkı tarafından "doğal havuz" olarak da adlandırılırken, fiyat uygunluğu ile tatilcilerin uğrak yeri oldu. Hava sıcaklığının nem oranıyla birlikte 38 derecenin üzerine çıktığı kentte koydaki doğal kaynak suyla serinleyen tatilciler, iki farklı tadı yaşıyor.

Gaziantep’den Yapraklı koya gelen Bestami Ekiz, "Yapraklı koy ücretsiz ve çok ünlü bir plaj. Tercih edilebilecek güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Tatilde iyi vakit geçirdiklerini belirten Beyza Güngör ise, "Gayet sakin bir yer. Çok memnunuz. Suyu çok temiz. Onun dışında içecek ve yiyecek fiyatları herkesin bütçesine göre, biz çok memnunuz ve iyi vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Koyda işletme sahibi olan Mesut Öztürk’te son birkaç yıldır, özellikle yerli misafirlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Öztürk, "Dünyaca ünlü Yapraklı koy temiz doğal kaynaklı suyun olduğu bir bölge, deniz temiz. Soğuksu kaynağı var. Tatilcilerimize muhteşem bir seçenek sunuyoruz. Fiyat konusunda ise Bodrum, Marmaris, Antalya ve Alanya’dan gayet ucuzuz. Onun için tatilcilerde bize doğru döndüler. Mersin’i tercih etmeye başladılar" şeklinde konuştu.

Tatil için bölgenin iyi bir tercih olduğunu belirten Batuhan Çiftçi de, "Yapraklı koy güzel bir seçenek. Hem ailenizle hem de sevdiklerinizle gelebilirsiniz güvenli bir yer. Herkese çıkın çıkın gelin diyoruz" şeklinde konuştu.