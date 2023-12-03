Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Otoyol Pozantı-Tarsus Damlama bölgesinde Veysel Ö.’nün sürücülüğünü yaptığı hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebeple önünde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 ACD 616 plakalı kamyona çarptı.

Kaza anında 58 BE 106 plakalı hafif ticari aracın ön bölümü zarar gördü ve sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkışan ve hafif şekilde yaralanan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: Haber Merkezi