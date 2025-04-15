Tarsus Belediyesi otizmli bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı önemli bir konuyu ele alan farkındalık çalışmasına daha imza attı. ‘Otizmli bireylerde ergenlik sürecinde yaşanan davranış sorunları ve başa çıkma yöntemleri’ başlığıyla düzenlenen sağlık söyleşisinde, uzman isimler hem bilgi verdi hem de ailelerin sorularını yanıtladı.

Tarsus Belediyesi, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birimi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, psikolog Selda Özer ve eğitimci öğretmen İpek Atıcı, katılımcılarla bir araya geldi. Söyleşide, otizmli bireylerin ergenlik döneminde yaşadığı duygusal değişimler, davranışsal sorunlar, sosyal uyum süreçleri ve ailelerin bu süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiği kapsamlı şekilde ele alındı.

Aileler, çocuklarının yaşadığı sorunlara dair örnekler vererek uzmanlardan bire bir görüş aldı. Etkinlik boyunca ailelere hem teorik bilgiler sunuldu hem de yaşanmış vaka örnekleri üzerinden çözüm yolları paylaşıldı.