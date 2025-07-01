Mersin’in Tarsus ilçesi Çamalan’da orman yangınlarına karşı ortak devriye çalışması başlatıldı.

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ile Çamalan Jandarma Karakolu ekipleri, orman yangınlarını önlemeye yönelik olarak ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda yapılan kontrollerde çevre güvenliği sağlanırken, olası riskler de önceden tespit edilerek tedbirler alındı.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını tehlikesinin ciddi şekilde yükseldiğine dikkat çeken yetkililer, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen bu tür saha denetimlerinin, erken müdahale ve yangınları önleyici uygulamalar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yapılan uyarıda, "Ateş ve anız yakmayalım, yakanları uyaralım. Ateş gördüğümüzde 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak hemen bildirelim’ denildi.