Tarsus Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla Ulu Cami ve Yarenlik Alanında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştirildiği etkinlikte, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da vatandaşlarla bir araya gelerek aşure dağıttı, tek tek selamlaştı.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü sosyal ve kültürel çalışmalarla toplumsal birlikteliği güçlendirmeye devam ediyor. Paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı etkinlikte, Tarsus Belediyesinin hazırladığı aşureler büyük ilgi gördü. Etkinlik boyunca alanı dolduran vatandaşlar, dayanışma ruhunu paylaştı.

"Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun"

Başkan Ali Boltaç, Muharrem Ayının maneviyatına vurgu yaparak, "Bu anlamlı ayda aşurelerimizi dağıttık. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.