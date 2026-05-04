Kuzey Ege'nin tarımsal potansiyelini vitrine taşıyacak AGROAYVALIK 2026, sektör paydaşlarını Ayvalık'ta buluşturarak 15-18 Mayıs'ta yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarına zemin hazırlayacak.

Kültürlerin, ticaretin ve üretimin yüzyıllardır birleştiği Ayvalık, tarım, hayvancılık ve gıda alanında uluslararası rekabetin yönünü değiştirecek bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Sektörel etkinlik, ziyaretçilere zengin bir ürün ve hizmet yelpazesi sunacak. Fuarda; modern tarım makineleri, akıllı sulama sistemleri ve dijital tarım teknolojileri incelenebilecek. Hayvancılık bölümünde sağım sistemleri, yem katkıları ve hayvan sağlığına yönelik çözümler tanıtılacak. Ayrıca tohum, gübre, bitki koruma ürünleri ve sera teknolojileri de yer alırken; finansman, sigorta ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi alınabilecek. Ziyaretçiler, hem yeni teknolojileri yakından görme hem de üretim süreçlerini geliştirecek çözümleri keşfetme fırsatı bulacak.

Tarihi ilk buluşma

Kuzey Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROAYVALIK 2026'ın önemine vurgu yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 'Ayvalık, tarih boyunca bereketli toprakları, zeytinlikleri ve doğanın cömertliğiyle yoğrulmuş bir üretim yurdudur. Atalarımızdan emanet aldığımız bu toprakları korumak ve daha da güçlendirerek yarınlara taşımak hepimizin sorumluluğudur. Tarım ve hayvancılık yalnızca geçim kapısı değil; kültürümüzün, emeğimizin ve soframızın ruhudur. Binlerce ailenin hayatına dokunan bu üretim gücü, Ayvalık'ın zeytininde, zeytinyağında ve bereketli ürünlerinde hayat bulur; ilçenin adını ülke sınırlarının ötesine taşır. Tarım ve hayvancılık Ayvalık'ın sadece geçimi değil, kalbinin atışıdır. Artık bu alanda klasik yöntemlerle sınırlı kalmamız mümkün değildir. Dünyada tarım ve hayvancılık hızla dönüşüyor. İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, artan nüfus ve rekabet şartları bizleri yeni çözümlere yöneltiyor. İşte bu noktada son teknolojiye verdiğimiz önem devreye girmektedir. Bu nedenle düzenleyeceğimiz Kuzey Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROAYVALIK 2026'yı önemsiyoruz. Fuarımızın kapılarını 15 Mayıs 2026 tarihinde Ayvalık Altınova Kapalı Pazaryeri'nde açacağız. 4 gün sürecek organizasyon, 10 bin metrekarelik alanda 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek; fuar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Bölgenin şansını değiştirebilecek tarihi bir buluşmayı ilk kez gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz' dedi.

Dünya çiftçiler günü

Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenleyeceklerinin müjdesini veren Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, 'Toprağı işleyen, tohumu canlandıran, alın teriyle ülkemizin ve ilçemizin gıda güvenliğine katkı sağlayan tüm çiftçilerimizle, üreticilerimizle ve aileleriyle Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayacağız. Hemen ardından, Ayvalık olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Kuzey Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ilçemizde düzenleyeceğiz. Bu fuar, yeni teknolojileri, makine ve ekipmanları, tohum ve yem çeşitlerini, modern hayvancılık uygulamalarını bir araya getirecek. Fuar sayesinde çiftçilerimiz, sektördeki yenilikleri yakından takip edebilecek ve bölgemize uygun en güncel çözümleri tanıyabilecektir. Tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizi, kooperatiflerimizi, sektör paydaşlarını fuarımıza davet ediyorum' şeklinde konuştu.

Fuar güçlendirecek

AGROAYVALIK 2026 için büyük bir heyecanla duyduklarını dile getiren Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, 'Günümüzde tarım ve hayvancılık sektöründe teknolojinin rolü artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bu fuarda yer alacak ürün ve hizmetler üreticilerimize büyük avantajlar sunacak. Teknolojinin sahaya inmesiyle tarımsal üretim artacak, birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde edilebilecek. Verimlilik önemli ölçüde yükselecek; aynı kaynaklarla daha fazla çıktı alınacak, israf azalacak. Ticaret hacmi büyüyecek; daha kaliteli ve standartlara uygun ürünler sayesinde hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında rekabet gücümüz artacak' diye konuştu.

Geniş coğrafi katılım

Ege Bölgesi'nden İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla; Marmara Bölgesi'nden Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne; İç Anadolu Bölgesi'nden Ankara, Konya ve Eskişehir; Akdeniz Bölgesi'nden ise Antalya, Isparta ve Burdur'daki tarım teknolojilerine ilgi gösteren sektör paydaşlarının organizasyonu ziyaret etmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin bereketli rüzgârını arkasına alan Tarım ve Hayvancılık Fuarı için, başta Yunanistan olmak üzere Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Bosna'da ticari ataşeliklerin katkısıyla kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Midilli'den başlayarak Yunan ana karası ve adalarında oluşan ilgi, bölgesel ticaret ağlarının ne denli canlı ve karşılıklı fırsatlara açık olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sürdürülebilir büyüme

Fuar, üretimden teknolojiye uzanan değer zincirinde verimliliği artıracak, maliyet optimizasyonuna katkı sunacak ve ölçek ekonomisini destekleyecek. Katılımcılar ve ziyaretçiler, AGROAYVALIK 2026'da yeni ticari bağlantılar kuracak, mevcut pazarlara erişimleri genişleyecek ve ihracat kapasiteleri yükselecek. Organizasyon, tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilir büyüme ve uluslararası entegrasyona katkı sunacak. AGROAYVALIK 2026'nın Ayvalık'ta düzenlenmesi, bölge turizmi ve yerel ekonomiye katkı sunarken kentin sosyal yaşamını da canlandırması bekleniyor. Fuar süresince oluşacak ziyaretçi hareketliliği konaklama ve hizmet sektöründe önemli bir dinamizm oluşturacak. Sektör paydaşlarının buluşması, ticari temasların yanı sıra kültürel etkileşimi de artıracak. Ziyaretçilerin Ayvalık'ın tarihi ve doğal dokusunu deneyimlemesi, kentin turizm değerini güçlendirecek.