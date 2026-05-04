Ege mutfağının zenginliği, yerel üreticilerin emeği ve bölgeye özgü lezzetler, Balıkesir'in Ayvalık ilçeside ikinci kez düzenlenecek GastroFest'te buluşuyor. Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ayvalık GastroFest, 15-16-17 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlk yılında gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çeken festival, bu yıl daha kapsamlı bir içerikle gastronomi dünyasının önde gelen temsilcilerini, şefleri, üreticileri ve lezzet tutkunlarını bir araya getirecek. Etkinlik, Ayvalık'ın gastronomik değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve yerel üreticileri desteklemeyi hedefliyor.

Bu yıl 'Mezenin Kalbi Ayvalık' temasıyla düzenlenecek festivalde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden meze kültürü temsilcileri bir araya gelirken, Ayvalık zeytinyağıyla hazırlanan özgün lezzetler ön plana çıkacak. Üç gün sürecek etkinlik boyunca zeytin ve zeytinyağı, deniz ürünleri ve Ege'nin zengin ot kültürü çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere sunulacak.

Geçtiğimiz yıl Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde ilk kez düzenlenen ve panellerden workshoplara, söyleşilerden film gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapan festival, büyük ilgi görmüştü. Sözen Group'un içerik organizasyonunu üstlendiği etkinlik, Ayvalık'ın gastronomik mirasını çok yönlü bir programla tanıtarak önemli bir başarı yakalamıştı. Bu yıl da üretici stantları, coğrafi işaretli ürün sunumları, şef workshop'ları, slow food deneyimleri ve sektörel panellerle zengin bir program katılımcıları bekliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin kentin gastronomi kimliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, 'Ayvalık; zengin mutfak kültürü, yerel ürünleri ve özgün lezzetleriyle Türkiye'nin öne çıkan gastronomi destinasyonlarından biri. Zeytinimiz, zeytinyağımız, deniz ürünlerimiz ve ot kültürümüz bu toprakların en değerli mirasları arasında yer alıyor. Ayvalık GastroFest ile bu değerleri daha geniş kitlelere tanıtmayı, üreticilerimizi desteklemeyi ve kentimizin marka değerini artırmayı amaçlıyoruz. İlk yıl elde ettiğimiz başarıyı bu yıl daha da ileri taşıyarak Ayvalık'ın gastronomi turizmindeki yerini güçlendireceğiz' dedi.

Gastronomiyle kalkınan kent

Ayvalık'ın köklü zeytinyağı üretimi, deniz ürünlerindeki çeşitliliği ve güçlü ot kültürü, GastroFest'i yalnızca bir gastronomi etkinliği olmanın ötesine taşıyor. Festival, kentin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkarırken, yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Yerel üreticilerden ulusal markalara, şeflerden gastronomi tutkunlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesini ağırlayacak Ayvalık GastroFest, kentin lezzet odaklı turizm hikayesini ikinci yılında daha da ileri taşımayı hedefliyor.