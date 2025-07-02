Bolu’da yapılan kazılarda bulunan tarihi eserler, "Kalkhedon’dan Klaudiopolis’e" adlı sergide ilk kez ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi Projesi" hayata geçirildi. Türkiye genelinde 102 sergi düzenlenmesi hedeflenen proje çerçevesinde Bolu’daki müzede de "Kalkhedon’dan Klaudiopolis’e" adlı sergi açıldı. Bitinya bölgesinin doğusundaki Kalkhedon’dan (günümüzde Kadıköy) başlayıp, batısındaki Klaudiopolis’e (bugünkü Bolu) kadar uzanan antik hattı konu alan sergide 30 Kalkhedon sikkesi ve 17 taş eser yer aldı. Toplamda 47 eserin sergilendiği müzede daha önce gösterilmemiş eserler ilk kez yer aldı. Serginin açılışını Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, Bolu Müze Müdürü Atılgan Kaya ve davetliler gerçekleştirdi. Açılışın ardından ziyaretçiler, Arkeolog Ümit Karataş’ın anlatımıyla sergilenen eserleri inceledi.

Eserleri halkın beğenisine sunduklarını belirten Müze Müdürü Atılgan Kaya, "Cumhuriyet’imizin 102. yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda 102 Süreli Sergi Projesi kapsamında 53’üncüsü düzenlenen sergiyle beraberiz. Bugün Bolu Müze Müdürlüğü envanterine kayıtlı 30 Kalkhedon sikkesi ve 17 taş eserden oluşan bir sergiyi burada açtık. Bitinya bölgesinin başlangıcı olan Kalkhedon’dan bitişi olan Klaudiopolis’e uzanan hattaki eserlerden oluşan sergidir burası. Biz burada bu sergiyi açarak bakanlığımız bünyesindeki 53. sergi olarak gün yüzüne çıkarmış bulunmaktayız. Bu eserler ilk defa sergiye çıkarılmıştır ve halkımızın beğenisine sunulmuştur" dedi.

Sergi, 2 Ekim tarihine kadar Bolu Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.