Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez düzenlenen Uluslararası Güreş Kupası'na dair yaptığı açıklamada, 'Seneye inşallah daha kapsamlı hale getirip bunu gelenekselleştirmek istiyoruz' dedi.

8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Organizasyonda bu sene ilk defa güreş müsabakaları da düzenlendi. Uluslararası Güreş Kupası adıyla düzenlenen turnuva öncesinde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Akgül, 'Buradaki sirkülasyonu görüyorsunuz. Çok ciddi bir genç sirkülasyonu var. Onlara hitap edebilmek çok kıymetli. Artık gençlerimiz her şeyi çok çabuk tüketiyor. 10 saniyelik videoları bile izlemiyorlar. Bu yüzden güreş eski görünürlüğünü kaybetmişti. Biz yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu anlamda 8. Etnospor Festivaline bizleri kabul eden Dünya Etnospor Federasyon Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Biz buraya Türk devletlerini davet ettik. Türk devletleri buraya 6 takım geldiler. Gruplar 3'erli ayrıldı ve takım maçı şeklinde maç yaptırıyoruz. Daha şık görünmesi için de şort ve tişört ayarladık, mayo tercih etmedik. Çocukları güreşe özendirme adına çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm emeği geçenlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz' şeklinde konuştu.

'Uluslararası Güreş Kupası'nı gelenekselleştireceğiz'

Etnospor'daki bu güreş organizasyonunu gelenekselleştirmek için çalışacaklarını ifade eden Başkan Akgül, 'Bu sene ilk senemiz. Ama biz seneye inşallah daha kapsamlı yapmayı düşünüyoruz. Bunu gelenekselleştireceğiz. Çünkü bu Türk devletlerinin ata sporu, temel sporu. Çeşitli etkinliklerle bunu daha görünür hale getireceğimizi biliyoruz. Bu sene ilk yılımız olması sebebiyle tam istediğimiz randımanda olmadı. Allah'ın izniyle daha iyi hale getireceğiz burayı. Buraya gelen çocukları görüyorsunuz. Bizim de istediğimiz bu. Bizim istediğimiz; hitap edemediğimiz kesime hitap edebilmek. İnşallah amacımız hasıl oluyor. İstediğimiz etkileşimi buradan alabiliyoruz. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah' diyerek sözlerini noktaladı.