Suudi Arabistanlı bir şirkete ait "Admarine 12" adlı sondaj gemisinin Süveyş Körfezi’nde batması sonucu 30 kişilik mürettebattan 4’ü hayatını kaybederken 23’ü yaralı olarak kurtarıldı, 3’ünden ise haber alınamıyor.

Suudi Arabistanlı bir şirkete ait "Admarine 12" adlı sondaj gemisi, Kızıldeniz’deki görev alanına hareket ettiği sırada gece saatlerinde Süveyş Körfezi’nde alabora oldu. Olayda 30 kişilik mürettebattan 4’ü hayatını kaybederken 23 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 3 kişiden ise haber alınamıyor. Yaralıların tamamının tedavisi hastanede yapılırken, kayıp kişiler içinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olaya ilişkin acil durum ihbarının alınmasının ardından Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Badawi, Çalışma Bakanı Mohammed Jibran ile olay yerinde incelemelerde bulundu. Badawi, gelişmelerin yakından takip edildiğini, ilgili yetkililer ve şirketlerle iletişimin sürdürüldüğünü aktardı.

Suudi Arabistanlı şirket tarafından yapılan açıklamada ise, hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ünün firma personeli, 1’inin ise anlaşmalı çalışan olduğu belirtilirken, "Tüm personelin güvenliği en büyük önceliğimiz. Şirketimiz yerel yetkililer ve acil durum hizmetleri ile yakın iş birliği içerisinde. Kazaya ilişkin geniş çaplı bir inceleme yürütülecek" denildi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi ise Süveyş Kanalı’nın güney girişine 130 deniz mili uzaklıkta meydana gelen olayın ticaret yolunda bir aksamaya sebep olmadığını söyledi.