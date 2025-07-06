Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ilıcaboğazı Mahallesi kırsalında çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Susurluk Grup Amirliği ile Bandırma Grup Amirliği’ne bağlı Aksakal Müfrezesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.