Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan arazi yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Babaköy Kırsal Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, iş makineleri, yangın söndürme uçakları ve helikopterler sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor.