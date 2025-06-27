Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi’yle birlikte sayıları 80 olan ‘Gazella gazella’ dağ ceylanlarının sayısı 11 yılda 18 kat arttı.

Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi’nde 13 bin 300 hektarlık alanda doğada yaşayan canlılara ev sahipliği yapıyor. Bölgede "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanların avcılığa karşı korunması için kurulan yaban koruma sahasında ilk zamanlarda dağ ceylanların sayısı 80 iken en son alınan verilere göre rakamlar 1504 sayısına ulaşmış durumda. Dağ ceylanlarının bakım ve beslenmelerinin yapıldığı merkez, çizgili sırtlan, saz kedisi ve su samurları başta olmak üzere çeşitli hayvanlara yuva olmuş durumda. Kenttin doğa turizmine katkı sağlayan merkez, ‘Gazella gazella’ olarak bilinen dağ ceylanlarını görmek ve elleriyle beslemek isteyen vatandaşları misafir ediyor. Dağ Ceylanı Üretim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, incelemelerin ardından ‘Maviş’ isimli Dağ Ceylanını biberonla besleyerek tesis hakkında bilgiler aktardı.

"Yaklaşık 13 bin 300 hektarlık yaban koruma sahasında ilk zamanlarda 80 olan Dağ Ceylanı, en son bilgiye göre bin 504’e kadar ulaştı"

Sınırın sıfır noktasında kurulan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi’nde incelemeler yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dünya, doğa ve doğa kaynakları koruma birliğince, dağ ceylanlarının türünün risk altında olduğunu ifade ederek "Bunun üzerine de Türkiye’de iki türden olan bir tanesi Hatay’dadır. Hatay Dağ Ceylan’ıdır. Burada Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğümüz sahada bir envanter çalışması yapıyor ve yapılan envanter çalışması sonucunda 80 dağ ceylanına rastlanıyor. O gün itibariyle burada Dağ Ceylanlarının korunmasıyla ilgili pek çok çalışma yapıldı. İlk önce 2014 yılında burada Hatay Dağ Ceylanları üretim merkezi ki şu anda oradayız. Burası kurulmuş ve devamında da 2019 yılında Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla yaklaşık 13 bin 300 hektar alanda yaban koruma sahası belirlenmiş. Bu yaban hayatı koruma sahası çerçevesinde alan çok büyük olmakla beraber 12 hektarlık alanda da şu anda bulunduğumuz merkez konumlandırılmış. O günlerden bugüne hem ceylanlarının korunması başta doğal durumlara karşı diğer taraftan da avcılığa karşı korunmasıyla birlikte Dağ Ceylanlarımızın sayısı 80’lerden şu anda en son almış olduğum bilgi bin 504’lere kadar çıkmış. Her yıl arkadaşlarımız envanter çalışması yaparak bu sayıları güncelleniyorlar" dedi.

Doğaseverleri ve öğrencilerimizi de bu merkeze bekliyoruz, hem onlar için güzel doğayla bir arada bir zaman geçirme diğer taraftan da ülkemizin sahip olmuş olduğu bir değeri de bu vesileyle öğrenmiş olurlar"

Bu merkezde Dağ Ceylanının yanı sıra çizgili sırtlan, saz kedisi ve su samurunda yer aldığını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bu merkezimiz hem Dağ Ceylanlarının korunması hem de Dağ Ceylanlarının üretiminin arttırılması ve doğal hayatı koruma sahasıdır. Bu 13 bin 300 hektarlık alanda sadece Dağ Ceylanlarımız bulunmuyor, çizgili sırtlan, saz kedisi, ve diğer hayvanlarda bulunuyor. Merkezimiz, doğal hayatı yeniden ortaya çıkaracak. Bütün canlılar bu manada burada hayatlarını sürdürüyorlar. Bizler de tabii 6 Şubat ve devamındaki depremlerde şehrimizi her yanı ve yönüyle ayağa kaldırırken şehrimizin fiziki görüntüsünü, dokusunu modern güçlü, sağlam bir şekilde ortaya çıkartırken diğer yandan da insanlarımızın iyi olma haline destek olması bakımından pek çok çalışmayı yürütüyoruz. Fakat bunun da yanında bizim bölgemize özel, bizim ilimize özel de bu ve buna benzer çalışmaların da devam ettiğini buradan özellikle vurgulamak isterim. Doğa ve hayat sadece insanlardan ibaret değil. Bunun yanında hayvanlarımız ve bitkilerimiz var. Bunun yanında ekosistem var, dolayısıyla bizler bu doğayı ve ekosistemi korumak için başta bakanlıklarımız olmak üzere diğer taraftan kamu kurum kuruluşlarımız, valiliğimiz buradaki üretim merkezimiz de dahil çalışmalarımıza son hız devam edeceğiz. Özellikle doğaseverleri ve öğrencilerimizi de bu merkeze bekliyoruz. Burada biraz önce de biz Dağ Ceylanlarımızın beslenmesini hep beraber şahit olduk. Hem onlar için güzel doğayla bir arada bir zaman geçirme o durum olmakla birlikte diğer taraftan da özellikle ülkemizin sahip olmuş olduğu bir değeri de bu vesileyle öğrenmiş olurlar" ifadelerini kullandı.